ليبيا – أكد عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي على أن رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المرافق الصحية في البلدية تم منذ سنتين مضت بالإضافة لإصدار المجلس البلدي بيان بحدوث كارثة بيئية داخل حدود نطاق البلدية وإمكانية انتشار مرض الملاريا لأن الظروف البيئة مواتية بوجود المياه والمستنقعات المائية ومكب النفايات.

الحامدي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إن محطة الصرف الصحي بالبلدية لا تعمل نهائياً وهي عبارة عن برك راكدة تضر بالمياه الجوفية وبيئة خصبة لتواجد كل أنواع البعوض والأمراض، مبدياً أسفة إزاء عدم وجود أي استجابة من الجهات المسؤولة.

وقال :” نحن لم نقل تفشي هذه الظاهرة نحن أكدنا إصابة ومن الممكن أن تكون عملية التفشي موجودة إن كنا منذ سنتين قلنا أنه من الممكن أن تكون أحد الإصابات موجودة و بالفعل اليوم تحققت نأمل إعطاء الموضوع أولوية قصوى ودق ناقوس الخطر في كل الأجهزة المسؤولة الرقابية والتنفيذية والتشريعية لأن هذا الوباء لن يكون داخل نطاق بلدية أبوسليم بل سيكون كارثة على كل الليبيين”.

وأعرب عن تمنياته بأن يتم معالجة الإصابة التي سجلت بمرض الملاريا، مؤكداً على ثقتهم بكل الكوادر الوظيفية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فالتواصل مستمر معهم من خلال لقاءات مباشرة وعبر الهاتف حيث تم تشكيل لجان بين مكتب الإصحاح البيئي في أبو سليم و مكتب الخدمات الصحية طرابلس بالإضافة لوجود فرق مختصة ستقوم بعملية الرصد و المسح البيولوجي البيئي في المنطقة التي حدثت بها الإصابة والمناطق التي من المحتمل أن تكون فيها خاصة محطة الصرف الصحي و المشروع الزراعي ومراكز إيواء المهاجرين.

الحامدي حمّل مسؤولية ماحدث إلى جميع الجهات المعنية بشكل مباشر بالإضافة لمسؤولية المجلس البلدي عن هذه الحالة المصابة، مشيراً إلى أن الجهات التي تواصلت مع المجلس فقط المركز الوطني لمكافحة الامراض و وكيل وزارة الحكم المحلي و بعض عمداء البلديات فقط.

وبشأن تعامل المجلس البلدي مع أماكن تكاثر البعوض بيّن قائلاً:”لا توجد حالياً لدينا غير سيارتين بمكتب الوقاية الصحية في فرع خدمات أبو سليم معطلة تماماً و ابلغنا شركة الخدمات منذ سنة عنها لكن للآن لايوجد أي تجاوب منهم كما طالبنا بتوفير مختبر بيئي في مكتب الإصحاح البيئي كوحدة رصد مبكر بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض لكن لم تلبى مطالبنا”.

وكشف عن عقد المجلس البلدي إجتماع طارئ وإستثنائي لدراسة هذه الحالة المصابة والإطلاع على التقرير المعد من مركز مكافحة الأمراض حيث سيكون هناك جملة من القرارات المهمة التي تقتضي اتخاذها كمجلس بلدي وفقاً للمصلحة العامة.

عميد بلدية أبو سليم لفت إلى أنه منذ أسبوعين كانت لديهم مؤشرات بيئية وبناء على ذلك تم إيقاف عمليات البناء العشوائي و التجمعات السكنية في منطقة المشروع الزراعي، مؤكداً على أن ناقوس الخطر قد دق بتفشي بعض الأمراض الأخرى لذلك يجب تدارك الوضع.