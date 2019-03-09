ليبيا – رحب سفراء فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بقرار المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج على الفور في حقل الشرارة النفطي.

سفراء فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أثنوا بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، على قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة بتعزيز الترتيبات الأمنية التي سمحت للوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وأكدوا على ضرورة أن تبقى الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق وحدها بما يعود بالنفع على الشعب كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017).