مطار القاهرة

مصر – ضبطت السلطات المصرية اليوم السبت طائرة محظورة في مطار القاهرة بصحبة مواطن إيطالي قادم من ميلانو .

وقالت مصادر بميناء القاهرة الجوي إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران “إير إيطالي” رقم 803 والقادمة من ميلانو اشتبه رجال الجمارك بحقيبة لدى راكب إيطالي.

وأضافت أنه وبتفتيش الحقيبة تبين وجود طائرة درون (مسيرة) مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا لأحكام قانون الاتصالات، مشيرة إلى أنه تم احتجاز الطائرة.

وبينت المصادر ذاتها أنه تم السماح للراكب بدخول البلاد على أن يسترد الطائرة لدى مغادرته مصر.

المصدر: RT