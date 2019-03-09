فرنسا – استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق راديكاليين الذين شاركوا، اليوم السبت، في احتجاجات نظمتها حركة “السترات الصفراء” المعارضة للحكومة، وسط العاصمة باريس.

وقالت الشرطة إن 15 شخصا تم توقيفهم أثناء الاحتجاجات، فيما أفادت قناة CNews التلفزيونية بأن مناوشات بين رجال الأمن والمحتجين مستمرة في شارع الشانزلزيه وسط العاصمة، وذلك بعد انتهاء المظاهرات بصورة رسمية وقيام الشرطة بإخلاء ساحة “ليتوال – شارل ديغول” من نشطاء متبقين هناك.

وأوردت تقارير إعلامية أن مئات من الراديكاليين تسللوا بعد ذلك إلى الشانزلزيه من الشوارع المجاورة، حيث كانوا يختبئون من قوات الأمن، وراحوا يرشقون عناصرها بالحجارة والزجاجات.

وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه على نطاق واسع. وقالت وكالة “تاس” الروسية إن أرتالا من قوات الأمن تتقدم تدريجيا بعرض شارع الشانزلزيه لطرد المشاغبين منه.

لمصدر: تاس