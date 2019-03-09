العراق – شهد معرض أربيل الدولي للسيارات، إقبالا كبيرا في دورته السابعة، التي نظمت بعد انقطاع دام أربع سنوات، بسبب هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق والأزمة الاقتصادية.

وشارك في المعرض الجمعة، 25 شركة من 10 دول، وتضمنت المعروضات سيارات فاخرة وأخرى عادية، إضافة إلى قطع غيار السيارات وإكسسواراتها.

وقال فريدون كاكيل، أحد منظمي المعرض، للأناضول، إن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الجمهور بعد انقطاع تنظيمه 4 سنوات.

وأضاف: “لم نتمكن من تنظيم المعرض لأربع سنوات مضت بسبب هجمات تنظيم داعش، والأزمة الاقتصادية، والمشاكل بين بغداد وأربيل”.

وأشار أنه مع عودة العلاقات لطبيعتها بين أربيل وبغداد، وحل المشاكل الاقتصادية إلى حد ما، تمكنوا العام الحالي من تنظيم المعرض.

وقال سعد حسين، ممثل إحدى شركات السيارات المشاركة، إن الشركة لاقت إقبالا كبيرا في المعرض الذي تشارك فيه للمرة الأولى، وعرّفت الجمهور بأحدث موديلاتها.

وفتح المعرض أبوابه في 6 مارس/أذار الجاري، ويستمر حتى التاسع منه.

الأناضول