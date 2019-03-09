الهند – أكدت الخارجية الهندية عودة المفوض السامي الهندي، أجاي بيساريا، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم السبت، لممارسة مهام عمله، بعد نحو شهر من استدعائه إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، في مؤتمر صحافي، اليوم إن “المفوض السامي الهندي أجاي بيساريا سيعود إلى إسلام أباد، اليوم السبت، بعد الانتهاء من المباحثات في الهند”.

وكانت نيودلهي استدعت مفوضها السامي لدى إسلام آباد للتشاور في منتصف فبراير الماضي، على خلفية هجوم استهدف بعض الجنود الهنود في إقليم غامو وكشمير الحدودي مع باكستان.

من جانبها استدعت باكستان بعد ذلك مفوضها السامي لدى نيودلهي سهيل محمود للتشاور في فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة “باكستان توداي”، اليوم السبت، أن المفوض السامي الباكستاني كذلك في طريق العودة لاستئناف أعماله في نيودلهي، وكان عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء عمران خان قبيل مغادرته صباح اليوم.

ولفتت صحف باكستانية وهندية إلى أنه من المتوقع أن يصل وفد باكستاني إلى نيودلهي في 14 مارس الجاري لعقد مباحثات حول ممر كارتابور الحدودي بين البلدين الواقع في إقليم البنجاب، ثم سيزور وفد هندي إسلام آباد في 28 من الشهر الجاري لاستكمال المحادثات.

وكان التوتر بين الجارتين النوويتين وصل ذروته الشهر الماضي، بعد الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية هندية في الجزء الهندي من كشمير، وأوقع نحو 44 قتيلا.

وأعلن الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي، عن إسقاطه مقاتلتين هنديتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، بينما أعلنت الهند إسقاطها مقاتلة باكستانية.

المصدر: سبوتنيك