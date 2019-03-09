ليبيا – بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يؤدي ايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير خارجية جمهورية صربيا يومي 11 و 12 مارس 2019 زيارة رسمية الى تونس.

الجانبين سيبحثان وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة نتائج زيارة العمل التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى بلغراد في ديسمبر 2017 ولتعزيز التعاون التونسي- الصربي في كافة المجالات.