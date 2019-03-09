ليبيا – شاركت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي حنان الفاخري نساء مدينة تاورغاء إحياءهن اليوم العالمي للمرأة خلال زيارتها للمدينة أمس الجمعة.

الفاخري أكدت خلال لقائها النساء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي قدرتهن على مواجهة الظروف باعتبارهن مثالاً للمرأة الصبور والمكافحة من خلال عملهن بكل تفان من أجل عودة الحياة للمدينة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

فيما أشادت النساء، بالخطوة التي قامت بها نائبة الوحدة لمشاركتهن إحياء المناسبة والوقوف على سير الحياة في المدينة واعتبرن زيارتها حافزاً مشجعاً لهن للاستمرار في إعمار المدينة وعودة الحياة فيها.