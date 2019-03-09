ألمانيا – ألحق فريق بايرن ميونخ هزيمة ساحقة بضيفه فولفسبورغ (6-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري، في الدقيقتين (37، و85). بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، سيرج جنابري، والكولومبي جيمس رودريغيز، وتوماس مولر، وجوشوا كيميج، في الدقائق (34، 52، 76، 82) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا”.

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بذلك رصيده إلى 57 نقطة، ويتصدر البوندسليغا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على ضيفه شتوتغارت (3-1).

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ، عند 39 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: “sportbox.ru”