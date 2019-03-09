نيويورك – نشرت بورصة نازداك (NAZDAQ) في مدينة نيويورك في ساحة تايم سكوير، على برجها “اسم وشعار سوق العراق للاوراق المالية” والذي يمثل حدثا تأريخيا لرفع اسم العراق عالياً ويعطي رسالة مهمة مفادها اهتمام بالغ من قبل مؤسسة عالمية بمؤسسة عراقية رصينة.

ويعتبر سوق العراق للاوراق المالية مؤسسة ذاتية التنظيم تأسس عام 2004 حيث استخدم سوق العراق أنظمة شركة NAZDAQ العالمية التي تستخدمها 32 بورصة عربية واوربية وبورصة نازداك الأميركية في تداول الأوراق المالية منذ عام 2009 والى غاية اليوم الحالي.

وتعتبر NASDAQ سوق العراق للأوراق المالية احد اهم الأسواق المالية العربية كونها حريصة على استخدام وتطوير الأنظمة الاكترونية، واليوم ها هي تحتفل NASDAQ مع سوق العراق للأوراق المالية من خلال اعلان مهم نشر على برج بورصة نازداك بالتهنئة للمرأة العالمية ودورها في صنع الحياة.

وكالات