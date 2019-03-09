ليبيا – نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت حدوث انفجار بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

داخلية الوفاق أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الذي حدث إن أحد المواطنين وجد قذيفة “أر بي جي” من مخلفات الحرب وقام بالإبلاغ عنها وعلى أثر ذلك توجهت فرقة من هيئة السلامة الوطنية لعين المكان وانتشال هذه المخلفات ولا صحة للأخبار التي تتداول في بعض من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بحدوث انفجار بالمنطقة.

ونوّهت الوزارة إلى أنها قد سبق ونبهت في أكثر من منبر على وسائل الإعلام المحلية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي على عدم نشر أي أخبار قبل التأكد من صحة مصدرها والتي لوحظ من خلال الرصد لهذه الأخبار بأنها تفتقر للمصداقية التي من شأنها أن تؤثر على الوضع الأمني داخل البلاد.