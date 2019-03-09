ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط على أن أي عمل عسكري في العاصمة طرابلس من شأنه أن يحدث كارثة كبيرة جداً ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع المتدهورة في ليبيا.

قزيط أعرب في مقابلة خاصة مع برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد عن رفضه لما أسماه مبدأ “التحرير بالتدمير” لكنه استدرك بالقول إن الليبيين لا يرفضون مؤسسة عسكرية قوية وإنما يرفضون بطبيعة الحال أن تهيمن مؤسسة عسكرية على باقي المؤسسات السياسية.

ويرى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يظهر حالة عجز كامل في الحالة السياسية الليبية وأن هناك حالة استفراد كامل بالسلطة كما أنه يقوم بتوزيع المناصب على المحاسيب والمعارف والأقارب، مشيراً إلى أنه طلب منذ شهرين اللقاء معه إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

ولفت إلى أن المؤسسات الليبية قد أصبحت مخطوفة أو مهيمن عليها من رئيسها وأن هذا الأمر ينطبق تقريباً على جميع المؤسسات في ليبيا كهيمنة أشخاص على مؤسسات كبيرة.

كما شدد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجري اتصالات بحسب معلومات وصلته لإعادة بلورة مفهوم الملتقى الوطني الجامع الذي سبق أن طرحه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خصوصاً في ظل إصرار ليبي على أن يكون هذا الملتقى واضحاً ويحظى بدعم دولي، مشككا بأن يكون هنالك دعم دولي لهذا الملتقى.

ويرى عضو مجلس الدولة أن هذا الملتقى يجب ألا يعقد لمجرد أنه عقد ويجب أن يكون محاطاً بدعم دولي قوي جداً، منوهاً إلى ضرورة أن تزال حالة العداء والتباغض بين مصراتة ومدينة بنغازي لأن ذلك ضروري وحيوي للمشهد الكلي في ليبيا.

وقزيط علق على القرار رقم (7) قائلاً:”إنه لم يكن قرارا صائباً أبدا وأنه سبب شرخا كبيراً وعلى مؤسسات الدولة الاعتذار عنه، تيار الإسلام السياسي في ليبيا يشبه النسخة المصرية من الإسلام السياسي عكس نسخ من تيارات الإسلام السياسي في دول مجاورة التي أبدت نهجا عاقلاً وقبلت بمبدأ المشاركة السياسية”.

ختاماً أرجع اختلاف النسخة الليبية إلى موروثات اجتماعية وتأثر ثقافي بالمستعمر، داعيا تيارات الإسلام السياسي في ليبيا إلى القبول بالمشاركة السياسية.

وأكد على أن مشروع الدولة المدنية في ليبيا لا يحظى بأي دعم حاليا وأن الخيارات المطروحة هي إما “أسلمة الدولة” أو “عسكرتها”، مراهناً على الليبيين بقوة كون ليبيا تعيش ما سمّاها مرحلة تأسيسية لكنها بحاجة إلى قامات سياسية كبيرة مرت في تاريخ ليبيا.