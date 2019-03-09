ليبيا – أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس قفل الأجواء وتعليق الملاحة الجوية بشكل مؤقت اليوم السبت بسبب تحليق طائرات مجهولة في أجوائه .

وفي إيجاز مقتضب تلقته المرصد من مكتبه الإعلامي ، قال المطار بأن هذا الإقفال تكرر اليوم بعد رضدهم للطائرة المجهولة تحلق على ارتفاع 5000 متر .

واعتبرت ادارة المطار بأن طياران هذه الطائرات المجهولة يشكل خطر على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة.

هذا وقد طالبت مصلحة المطارات بتوقف الملاحة الجوية صباح السبت الماضي عن مطار معيتيقة الدولي ولليوم الثاني على التوالي بشكل مؤقت حفاظاً على السلامة الجوية .

وعن السبب ، أكدت إدارة المطار بأن المصلحة إتخذت قرارها تخوفاً من اختراقات لطائرات بدون طيار مجهولة الهوية تحلق اليوم وأمس في أجواء المطار ومحيطه ما قد يسبب في كارثة جوية .