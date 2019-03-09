ليبيا – صرح المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الاعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن عزي أن المجلس تلقى دعوة بزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية، مشيراً إلى أن هناك تعاون تجاري بين البلدين في عدة مجالات.

بن عزي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” تابعته المرصد إن “مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي تلقى اليوم السبت دعوة بزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية حيث سيعقد اجتماع بين رجال الأعمال من دولة ليبيا والإمارات الذي سيمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.

وشدد بن عزي على الجهود المبذولة من الإمارات لترسيخ الاستقرار في المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي، مشيداً بالتجربة الإماراتية المبنية على أولوية النجاح التنموي.

واعتبر أن التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به في دول المنطقة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق والتعاون في عدة مجالات من بينها تنشيط التعاون في مجال الأعمار والنفط والغاز والمواد الغذائية والتبادل التجاري في كافة المجالات وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة الإماراتية في عدد من المجالات الأخرى.