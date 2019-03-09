ليبيا – عقد على هامش الزيارة التي قام بها وفد شركة الخطوط التركية اجتماع ضم مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب ومديرة مكتب التدريب ومدير ادارة الشؤون الادارية ومقرر لجنة التدريب والوفد الممثل لشركة الخطوط التركية.

الإجتماع ناقش وفقاً لمصلحة المطارات إمكانية تنفيذ برامج تدريبية لموظفي مصلحة المطارات من طرف الشركة للرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المطارات.

وبحث المجتمعون سبل تقديم خدمات ترتقي للمستوى المطلوب ما يعزز عودة الشركات العربية والأجنبية بما فيها شركة الخطوط التركية لتشغيل رحلاتها للمطارات الليبية.