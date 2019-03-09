ليبيا – رسا عقد لتأمين 3 مطارات ليبية على رائدة توفير الحلول الأمنية والدعم اللوجستي والتكنولوجي شركة “كالمن إنترناشيونال” الأميركية.

البيان الصادر عن الشركة أشار إلى أن تمويل قيمة العقد سيكون عبر منحة مقدمة من مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالخارجية الأميركية، مبيناً أن العقد يضمن زيادة أمن هذه المطارات التي لم يذكر البيان اسمها وتعزيز قدراتها على مراقبة التهديدات الإرهابية وإجراء فحص المرور العابر للإرهاب وتحديد إجراءات موحدة لتشغيل شبكات التأمين فيها وشراء المعدات اللازمة لها وتوفير التدريب اللازم لتشغيلها.

وأكد البيان على أن الصراعات الأخيرة التي تمر بها ليبيا وحالة المركزية المفرطة في الإدارة أبرزت الحاجة لتطوير عملها بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

الرئيس التنفيذي للشركة “دان بيركون” شدد بحسب البيان على أن ما سيقوم به فريق عمل “كالمن إنترناشيونال” سيسهم في استعادة تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى ليبيا بالشكل الاحترافي المتقن.