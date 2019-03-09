إيطاليا – أكد يوان بيكالي وكيل لاعبي كرة القدم وصديق البرتغالي جوزيه مورينيو، أن هذا الأخير رفض “شيكا مفتوحا” لتدريب منتخب الصين، وذلك لارتباط اسمه بالعودة مجددا للإشراف على ريال مدريد.

وقال بيكالي: “التقيت مورينيو لتناول وجبة الإفطار في فندق بالقرب من منزله، وأخبرني أنه تلقى عرضا من الصين لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا”.

وتابع بيكالي: “لقد أخبرني (مورينيو) أن عمره الآن 54 عاما، ويريد أن يعمل خمس سنوات أخرى في أوروبا، وعندما يبلغ الـ60 عاما سيتوجه إلى الصين”.

ويبرز اسم مورينيو لتدريب ريال مدريد خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، المتوقعة إقالته خلال الأيام المقبلة، بسبب النتائج السلبية التي تكبدها الريال مؤخرا، حيث تبخرت آمال الفريق في المنافسة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد.

وكان مورينيو، الذي سبق له الإشراف على ريال مدريد بين العامين 2010 و2013، قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، بسب تخبط الفريق في سلسلة من النتائج السلبية.

المصدر:mirror.co.uk