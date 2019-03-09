ليبيا – عقد وزير المالية المفوض فرج بومطاري خلال اليومين الماضيين إجتماعاً مع المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل وبعض مدراء الإدارات والمكاتب من الوزارتين.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة طلب وزارة العمل والتأهيل بخصوص تعديل مشروع الميزانية المقترحة للوزارة المتعلقة ببند مرتبات ديوان الوزارة والنظر في مخصصات صندوق التسهيلات المالية باعتباره فعّل مؤخراً ولم يدرج في مشروع الترتيبات المالية للعام 2018.



واستعرض اللقاء مخصصات فائض الملاكات الوظيفية والذين تم توزيعهم على مكاتب العمل بالبلديات حيث شدد الوزيرين على أهمية التواصل بين إدارة التنظيم الإداري وإدارة الملاكات ومركز المعلومات والتوتيق .



وعبر وزير العمل في ختام الاجتماع عن شكره لوزير المالية وامتنانه لتخصيصه جلسة استثنائية للوزارة لمناقشة تعديلات ضرورية هامة وتقديره للظروف التي تمر بها الوزارة في هذه المرحلة.