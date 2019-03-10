العراق – اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن الاطاحة بمجموعة ارهابية تسللت من سوريا.

وقالت المديرية في بيان لها انه “بعملية نوعية اتسمت بالمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 15 من رصد تحركات مجموعة ارهابية مكونة من سبعة إرهابيين قادمين من سوريا قاموا بالتسلل الى العراقحاملين مستمسكات مزورة”.

واضافت انه “تم القاء القبض عليهم في قرية تل حيال بناحية ربيعة- الموصل”، موضحة ان “اربعة من هؤلاء الارهابيين كانوا من العناصر البارزة العاملة بما يسمى ( ديوان الجند في ولاية الانبار ) قبل التحرير”.

واكدت ان “الارهابيين السبعة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية اعلنت في وقت سابق، عن اعتقال قيادات في “داعش” مسؤولين عن عمليات قتل وترويج للفكر الارهابي، وذلك خلال تسللهم الى من سوريا الى الجانب العراقي.

وكالات