ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن إجراء الإنتخابات يواجه هذا العام تحديات عديدة من ضمنها القاعدة الدستورية التي لم يتم التوافق عليها للآن، متسائلاً على أي قاعدة دستورية ستتم هذه الانتخابات هل بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المعد أم أنه سيتم تعديل دستوري آخر في الإعلان الدستوري ليعطي المجال لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال تعثر الاستفتاء بالوقت الحالي.

الدغاري قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الانقسام السياسي أيضاً يشكل تحدي للإنتخابات خاصة عدم وجود دولة وحكومة موحدة تكون مشرفة على هذه الانتخابات وتنظمها وتوفر الدعم اللوجستي الكامل.

وأكد على أن الهاجس الأكبر هو الهاجس الأمني لأنه ضمان الحصول على إنتخابات شفافة خاصة أن هناك مناطق ينعدم فيها الأمن والأمان ولا يوجد بها ضمان للوصول لإنتخابات نزيهة وشفافة خاصة في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.

وأضاف :” زيارتي لطرابلس استهدفت عقد لقاء مع وزير المالية والمفوضية والسراج ووزير الداخلية وكان هناك نقاش بشكل عام لضرورة توفير كافة الوسائل التي تكفل نجاح العملية الانتخابية المقبلة والانتقال للمرحلة الدائمة وهناك استعداد بالفعل من السراج لتوفير الأموال اللازمة كما أن وزير الداخلية قام بجهد جيد ويسعى بكل قوة لبسط الأمن”.

كما يرى أنه خلال الأيام القادمة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة في طرابلس لم تحظى باهتمام الرئاسي خلال الفترة الماضية، مبدياً رغبتهم بوجود جيش وشرطة في كافة ربوع الوطن لتوفر الحماية للمواطن والدستور والعملية الدستورية بعد عجز المجلس الرئاسي على ذلك.

وبيّن أنه من خلال زيارته للجنوب لاحظ إلتفاف الجميع حول الجيش من كل الضباط الموجودين ووجود تعاون كبير لمتابعة الجريمة من قبل وزارة الداخلية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها مما يعد دليل على أنه من السهل على هذه المؤسسات أن تلتئم.

وقال :” أصبحت القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات أصبحت شبه فضفاضة فيما يتعلق بأن يتم الاستفتاء على الدستور أولاً ولو أنه حدث هذا الأمر في وقته لخرجنا من مشكلة القاعدة الدستورية الدائمة التي كانت أسبابها تأخر هيئة الـ 60 أو مشروع الدستور في إصدار القانون والنظر في الطعون التي استمر النظر بها أكثر من عام والشيء الآخر من العوائق الموجودة الأن حتى يتم الاستفتاء على الدستور ليس لدينا الحق بتصنيف الدستور إن كان جيد أم لا لأن الشعب هو من يقرر ذلك”

الدغاري لفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غير جادة في عملها، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة أعلن عن الملتقى الوطني الجامع الذي تستلمه إحدى الجمعيات الأوروبية وهي منظمة الحوار الإنساني المجهولة الهوية والتمويل بحسب تعبيره مما يجعل الملتقى محاط بعلامات الإستفهام.

وتابع قائلاً :” سلامة فقد البوصلة الآن ومع احترامي له نحن تبشرنا يه خيراً وقلنا أنه من الممكن أن يقدم شيء جيد لأنه مرّ بنفس التجربة توقعنا منه أن يخطوا خطوات جادة، نحن كمجلس نواب أصبح مجلس الدولة يعيق قراراتنا التي نصدرها وأقول انه من الصعب على البرلمان أن يعود كما كان في السابق لكنه يبقى الجسم المنتخب الذي له الاختصاص الأصيل في إصدار القوانين”.

ختاماً نوّه إلى أن الصراع أصبح على الكراسي و المال بدلاً من تحقيق مصالح الوطن التي تصب في صالح كل الليبيين، معتبراً أن المجلس الرئاسي ليس طرف رئيسي وأصبح متشظي ومنقسم يضع العراقيل بالمشهد الليبي.