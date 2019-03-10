ليبيا – أعلنت السفارة الليبية في روما أمس السبت عن البدء في تنظيم زيارات للسجناء الليبيين في السجون الإيطالية والذين اتهموا بالضلوع في تجارة الهجرة غير الشرعية.

السفارة الإيطالية أهابت إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي بمن يعنيهم الأمر الاتصال بالشؤون القنصلية بالسفارة والتي ستتولى كافة الترتيبات المطلوبة بدءًا من التقديم الحصول على التأشيرة وصولًا إلى إجراءات المقابلة لذويهم. وطالبت السفارة التواصل معها على الرقم التالي +390686320951 أو عبر البريد الإلكتروني consolato.libia.italia@gmail.com.