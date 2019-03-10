مصر – اعتقل الأمن المصري، يوم امس، إسرائيليين اثنين عند معبر طابا الحدودي في منطقة سيناء بعد العثور على عدة رصاصات بحوزتهما.

وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فإن القنصل الإسرائيلي في القاهرة دودو بن كاليفا يتابع القضية ويعمل للإفراج عنهما.

وأفادت “هيئة البث الإسرائيلي” بأن المحكمة المصرية في نويبع مددت احتجازهما، مضيفة أنها متواجدان الآن في مركز شرطة طابا.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن المعتقلين هما ماؤور ميتري (21 عاما) ويعمل حارسا في وزارة الصحة، وتم اعتقاله صباح الجمعة في معبر طابا بعد أن عثرت الشرطة المصرية على ثلاث طلقات بندقية في حقيبته، والثاني هو أريك كاسبي (61 عاما) وتم اعتقاله بعد بضع ساعات على اعتقال ماؤور إثر العثور داخل سيارته على كاميرا لتصوير الطريق وبعض الطلقات.

المصدر: “هيئة البث الإسرائيلي”