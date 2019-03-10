ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق المنقطع عن المجلس عبدالرحمن السويحلي ‏لوضع النقاط على الحروف والتوقف عن ما إعتبره ” ترويعاً للآمنين ” في تعليقه على التقارير التي تشير لتحرك عسكري من القوات المسلحة نحو العاصمة .

‏وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقعي تويتر وفيسبوك ، قلل السويحلي من أهمية الحديث عن تحرك الجيش نحو طرابلس قائلاً بأن معطيات القوة على الارض تعكس غير ذلك .

وقال : ” معطيات القوة على الأرض والتى تؤكدها مراكز الأبحاث الدولية ترجح بوضوح أن احتمال انهيار ميليشيات حفتر وسقوط معقلها الرجمة هو أقرب بكثير من حلم دخولهم إقليم طرابلس ” .

‏ودعا السويحلي في ختام منشوره من وصفهم بـ ” الواهمون ” للإستفاقة من أضغاث أحلامهم والكف عن دق طبول الحرب وترويع الآمنين بإدعاءاتهم ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات