ليبيا – تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت في اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك في مقدمتها الملف الليبي.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة فى ليبيا مدعومة من الأمم المتحدة كون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية بما يُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المتميز وتطويره على شتى الأصعدة في ضوء علاقات الصداقة والشراكة القوية بين البلدين وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.