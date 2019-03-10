ليبيا – قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الحكومة داعمة للمسار الديمقراطي الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.

العريبي أكد في تصلريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد على أنها ملتزمة بكل ما يتطلبه هذا المسار وجاهزة لتأمين الانتخابات وقبولها بالنتائج.

وأوضح أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أعلن دعمه لأي استحقاق انتخابي يتم إجراؤه، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن طريق تجهيز مقر لها في بنغازي وتوفير كل ما تطلبه من إمكانيات.