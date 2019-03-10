ليبيا – أعلن مركز سبها الطبي ، الأحد ، الإنتهاء من تركيب جهاز الرنين المغناطيسي بعد تسلمه له من وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة .

وقال المركز عبر مكتبه الإعلامي بأن أعمال التركيب إستمرت يومي الجمعة وأمس السبت بعد أستلام القطعة الرئيسية بجهاز الرنين المغناطيسي من قبل الوزارة.

وأكد مركز سبها الطبي بأن شركة مكلفة من الحكومة هي من باشرت وأشرفت على عملية تركيب جهاز الرنين المغناطيسي الذي كان المركز في حاجة ماسة له .

وفي الأثناء أعلنت مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عن إرسال شحنة من المقاعد الدراسية إلى الكفرة وتازربو في الجنوب الشرقي .

وأضافت بأن هذه الشحنة التي تضم مئات القطع ، تتكون من مقاعد زوجية للطلبة وذلك بهدف حل المختنقات بالمؤسسات التعليمية في كل من تازربو والكفرة .

المرصد – متابعات