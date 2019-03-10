انجلترا – خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه أرسنال (0-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب “الإمارات”، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي المدفعجية كل من، لاعب خط الوسط السويسري غرانيت دجاكا، والمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، في الدقيقتين (12، و69 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورفع أرسنال رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 60 نقطة، وانتزع بفارق نقطتين المرتبة الرابعة من مانشستر يونايتد بالذات، ليتراجع الشياطين الحمر إلى المركز الخامس على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT