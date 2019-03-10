بغداد – اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن بيعه لاكثر من 166 مليون دولار وبمشاركة 31 مصرفا.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته ليصل الى 166 مليوناً و132 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 154مليوناً و277 ألف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 137 مليوناً و52 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 29 مليوناً و80 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم اي من المصارف البالغة 31 مصرفا وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .

يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.

وكالات