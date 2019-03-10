ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري اليوم الأحد بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة صحبة أعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس لوضع تصور حول “الملتقى الوطني الجامع” .

وفي إيجاز صحفي تلقته المرصد ، قال المجلس أن الإجتماع جاء لمناقشة آخر التطورات السياسية بالبلاد والاستعدادات لانعقاد الملتقى المزمع عقده من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقال المشري في كلمة له أن المجلس جاد في كل المحاولات لإخراج البلاد من المأزق الذي تمر به، مضيفا أن اللجنة المكلفة من قبل المجلس لوضع تصور حول “الملتقى الوطني الجامع” عقدت 19 اجتماعاً مع مختلف الجهات المحلية والدولية، ومع البعثة الأممية، في محاولة لوضع رؤية للمجلس وتصور للمخرجات، وكيف سيلتزم بها كافة الأطراف.

وأضاف أن للمجلس ثوابت يتمسك بها وهي أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015 مرجعية العمل السياسي ، داعياً إلى ضرورة إلزام كل الأطراف بتطبيق هذا الاتفاق.

ونوه المشري خلال كلمته إلى عدم التزام عدة أطراف فاعلة على الساحة الليبية بتطبيق الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الأطراف تعمل عكس الاتفاق وقامت بإنشاء حكومة موازية أهدرت أكثر من 27 ملياراً من المال العام وذلك في إشارة منه لمجلس النواب والحكومة المؤقتة .

وطالب المشري سلامة بضرورة معرفة الضمانات التي سوف تُقدم لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه بالمؤتمر الجامع كما طالب بضرورة إلتزام المؤتمر بالخطوط العريضة والمبادئ العامة التي بُني عليها الاتفاق السياسي، وهي التأكيد على الأجسام الشرعية وأن لا يعطي الشرعية لما وصفها بسلطات الأمر الواقع.

واختتم المشري كلمته بالتأكيد على دور البعثة الأممية لانعقاد هذا الملتقى، معتبرا إياه البوابة التي ستخرج بها ليبيا من أزمتها الراهنة ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات