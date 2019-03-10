ليبيا – قال رئيس الأركان العامة سابقاً اللواء يوسف المنقوش إن منطقة الجفرة تعتبر استراتيجية ونقطة مهمة جداً وهي بوابة الجنوب من الناحية الشرقية والشمالية، مؤكداً أن السيطرة على الجفرة تهم كل القوات المتواجدة في الجنوب وخاصة من وصفهم بـ” قوات المنطقة الشرقية ” (القوات المسلحة الليبية).

المنقوش أشار استضافته عبر برنامج” الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ماوصفها بـ”حجة ” وجود قوات تتحرك لمحاربة ومكافحة الإرهاب في هذه المنطقة أمر عاري عن الصحة لأن القوات التي حاربت وأخرجت الإرهاب من سرت هي قوات “البنيان المرصوص” والمنطقة العسكرية الوسطى هي المتواجدة بالمنطقة.

ويرى أن قوات “البنيان المرصوص” وقوات المنطقة العسكرية الوسطى هي الأقدر على مكافحة هذه القوات الإرهابية أو فلول “داعش” بدليل تنسيق المجتمع الدولي مع هذه القوات عند قيامه بضرب الأهداف التي تتواجد بها فلول “داعش”.

وزعم بأن هذه التحركات هدفها ليس محاربة الإرهاب في المنطقة لكن الدافع السياسي بالدرجة الاولى وإستغلال هذه الوضعية بشكل سياسي لتأمين القوات التي توجهت للجنوب لأنه في حال خرجت منطقة الجفرة عن السيطرة فالقوات في الجنوب ستكون مفصولة تماماً عن مناطقها التي جاءت منها على حد قوله.

وقال :” التسويق بأن قوات المنطقة الشرقية تحارب الإرهاب وغيره هو تسويق ساذج ولا ينطلي على أحد أما قضية السيطرة على هذه النقطة التي تمكن القوات من أن تتجه للمنطقة الغربية في طبيعة الحال الجفرة تستطيع منها أن تصل للغرب وحركة القوات في مناطق مفتوحة قليلة السكان هو شيء طبيعي لكن عند الدخول لمنطقة فيها الكثير من السكان وفيها قوات كبيرة جداً ليست على نفس إتجاهك من الصعب أن تتحرك هذه القوات بهذه المنطقة”.

المنقوش أكد على أنه في حال تحركت القوات للمنطقة الغربية ستقع حرب كبيرة ودمار هائل لأن حجم القوة في المنطقة الغربية كبير جداً ولن تسمح لأي قوة أن تدخل هذه المنطقة وتتحرك فيها على حد زعمه، مشيراً إلى ضرورة النظر بعقلانية للأمور وتحكيم صالح الوطن لأن الدمار لن يجلب إلا الدمار والحلول العسكرية لن تجلب إلا الخراب حسب قوله.

وبيّن أن حركة القوات القادمة من المنطقة الشرقية باتجاه الجفرة أو إعادة تنظيم قواتها التي كانت متواجدة في الجنوب أمر ليس له مبرر عسكري خاصة وأن المنطقة تتبع منطقة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق ولا ينقصها القوات فمن الأجدر والأسهل تكليف المنطقة التي تتبعها الجهة بتأمين هذه الأجزاء من المنطقة العسكرية الوسطى.

وأوضح أن دلالة إعادة تمركز القوات التابعة للقيادة العامة للجيش في المنطقة الجنوبية وانسحابها من مرزق وغيرها دليل على إعادة تجميع القوات لغرض استخدامها في مكان آخر، مضيفاً أن ” مرزق تشهد سوء في الحالة الأمنية وهناك عمليات ثأر واشتباكات ما بين السكان لذلك يجدر على هذه القوات التي سيطرت على المناطق أن لا تتركها إلا عند تأمينها بالكامل”.

وجدد إتهامه للقوات المسلحة بأنها ترغب بالتوجه نحو الجفرة ليس لغرض محاربة الإرهاب بل لإستخدامها كورقة سياسة للعمل السياسي، معتبراً أن حديث البعض عن السماح لمن وصفهم بـ “قوات الكرامة” بحماية العاصمة والمدن في المنطقة الغربية أمر مثير للضحك مع العلم أن 75% من القوة العمومية للناظمين موجودين في المنطقة الغربية لتأمينها.

رئيس الأركان السابق ذكر أن تأمين المنشآت ومكافحة الجريمة لا يتم بالأدوات العسكرية والمدفعيات لأن الأمن لا يتم تحقيقه بإستخدام الجيوش لأنها لا تستخدم إلا في الحدود و محاربة المجموعات الإرهابية خارج المدن أما الأعمال داخل المدن يتم تأمينها بطرق التأمين الأمنية المتعارف عليها.

وإستطرد حديثه قائلاً :” وهذه المبررات غير واقعية وغير حقيقية ليس هناك أي مبرر للدخول بقوة عسكرية تجاه هذه المناطق التي تحتوي على 75% من سكان ليبيا، عندما نتكلم عن مناطق الجنوب والتي تمثل مساحة شاسعه يتواجد فيها 10% من سكان ليبيا فقط والتمدد العسكري فيها سهل عبارة عن مساحة خالية تمرح فيها كما تشاء ولكن وبنفس السرعة التي تتمدد فيها ستنسحب فيها لأن هذه الأرض الصحراوية طاردة ولا يستطيع أحد التواجد فيها ما لم يكون سكانها الأصليين هم من يساعدوه”.

وإعتبر أن تحرك قوات تجاه المنطقة الغربية غير صحيح وغير منطقي، منوهاً إلى أن حل المشكلة في ليبيا بالقوة فقط واستخدامها خاصة في المنطقة الغربية لن يؤدي لنتيجة يستفيد منها أي طرف.