ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على المظاهرة المتشددة من قبل المنتمين لتيار الإسلام السياسي بالعاصمة طرابلس والمنددة بالقائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة بوصفها محاولة عبثية لإثارة الفتنة وعرقلة لجهود الجيش الوطني التي يجريها في الجنوب.

امغيب قال في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد إن هؤلاء قلة قليلة لم تعد تمثل الشعب الليبي ، معتبراً أن تيار الإسلام السياسي لا همّ له إلا الحصول على المال الذي تجمعه جماعة الإخوان المسلمين ومن وصفه بـ”المفتي المعزول” (الصادق الغرياني).

يشار إلى أنه قد خرج العشرات في ميدان الشهداء بطرابلس يوم الجمعة الماضية تلبية لدعوى مفتى المؤتمر العام الصادق الغرياني ضد عمليات القوات المسلحة في الجنوب وضد اتفاق أبو ظبي بين حفتر والسراج ، كما طالب المتظاهرون بطرد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة .