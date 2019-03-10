ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأحد منسق منظمة الطفولة عبدالرحمن الغندور والوفد المرافق له بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة.

باشاآغا شدد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على ضرورة إتباع الأساليب العلمية في التعامل مع الأطفال وعدم التمييز بينهم داخل الأسرة والمجتمع الأمر الذي يترتب عليه بناء أسرة ناجحة وأطفال متميزين مع ضرورة إكسابهم قواعد المعرفة بشتى أنواعها وتأهيلهم ودعمهم نفسياً.

ومن جانبه، أشاد الغندور بنجاح خطة وزارة الداخلية في مجال حماية الطفل والأسرة بإستحداث مكتب لحماية الطفل والأسرة والذي أنشى في الـ10 من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وبدوره، رحب وزير الداخلية بمساعدة منظمة الطفولة من خلال إقامة البرامج التدريبية وإنشاء مراكزها في كافة مديريات الأمن ومراكز الشرطة.