ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت زيارة مفاجأة لمركز الكلى بنغازي للوقوف على سير العمل به.

الثني تجول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة داخل أروقة وغرف العمليات والعناية الفائقة بالمركز وتفقد كافة النزلاء بمختلف الأقسام، مبدياً امتعاضه الشديد من الأهمال وضعف الخدمات والتسيب الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذين المرفقين الطبيين.

وتعمد الثني أن تكون جولته مفاجأة دون إبلاغ أي من القائمين على المستشفى أو الوزارة وذلك للاستماع إلى مشاكل المرضى والمشاكل التي تواجه العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وندد بنقص الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى رغم تخصيص وتسييل مبالغ ضخمة في بند التطوير والتحسين المتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة.

كما أكد بأنه لن يسمح بمثل هذا التقصير متوعداً باتخاذ أشد العقوبات حيال المسؤولين الذين قصروا في أداء مهامهم، مطمئناً كافة المرضى بأن هذه الأيام سيشهدون تطوراً ملحوظاً ينعكس على وضعهم الصحي بعد محاسبة كل المهملين الذين تسببوا في تردي الأوضاع الصحية رغم عدم تقصير الحكومة مع هذا القطاع.

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