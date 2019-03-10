ليبيا – عقد اللواء عبدالسلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية يوم أمس السبت إجتماعاً رفيعاً مطولاً مع قيادات المنطقة الغربية العسكرية رفقة وفد عسكري وصل إلى قاعدة الجفرة برئاسة اللواء إدريس مادي آمر المنطقة .

وبحسب مراسل المرصد الذي تابع الوفد وزيارته ، فقد ضم إضافة إلى مادي آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء محمد إطحيش وآمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية العميد مختار فرنانة ومجموعة من ضباط المنظقة .

وبحث الإجتماع الذي لم يُصرح بالنشر عنه إلا اليوم الأحد ، مستجدات المرحلة القادمة فى المنطقة الغربية وقد قدم أمراء المناطق شروحات محددة للواء الحاسي آمر غرفة العمليات الرئيسية وذلك في إجتماع مغلق بينهم .

وعلى هامش الزيارة قام الوفد وأمراء المناطق بزيارة الى ” حقل القولف ” النفطي الواقع في منطقة الحمادة لمتابعة عملية التأمين والامكانيات المتاحة به كما قاموا قبل مغادرتهم بزيارة وجولة في قاعدة الجفرة الجوية .

المرصد – خاص