تركيا – تستعد بلدية باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية الشهيرة بديوكها، للتقدم بطلب من أجل الدخول إلى موسوعة غينتس للأرقام القياسية، بتمثال ديك عملاق يطل على المدينة.

ويقع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه الاجمالي 27 مترا، على سفح جبل، ضمن منطقة غابات.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح شلال اصطناعي في إطار أعمال تطوير “حديقة الشعب” في المنطقة، قال رئيس بلدية باموق قلعة، حسين غورلرسين، إن مجسم الديك يتربع على قاعدة ارتفاعها 11 مترا، فيما يصل ارتفاعه 16 مترا، لصبح المجموع 27 مترا.

وأعرب عن اعتقاده بأن تمثال الديك يعد الأضخم على مستوى تركيا والعالم، وأمله في دخول موسوعة غينتس.

ولفت إلى أن دخول الموسوعة عبر هذا التمثال من شأنه المساهمة في التعريف بتركيا ودنيزلي الواقعة جنوب غربي البلاد، على وجه الخصوص.

واستغرق بناء تمثال الديك الذي صممه النحات “عثمان أطمجا”، نحو 6 أشهر، واستخدم 26 طنا من الحديد في تشييد التمثال وقاعدته.

وتشتهر ديوك دنيزلي التركية، بصياحها الطويل والمتناغم، ومظهرها الجميل.

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