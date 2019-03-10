كوريا ش – توجه الناخبون في كوريا الشمالية، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان.

وقالة وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن عملية الاقتراع بدأت الساعة 09.00 صباح السبت بالتوقيت المحلي لتحديد أعضاء الجمعية الشعبية العليا “برلمان كوريا الشمالية” المكون من 700 مقعد.

بدورها قالت وكالة كوريا الشمالية الرسمية (KCNA) إنه بحلول منتصف نهار السبت بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 56.76% مبينا أن عملية التصويت ستنتهي الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن أول انتخاب برلماني في عهد كيم جونغ أون، جرى في مارس/ آذار 2014، ويتنافس في الانتخابات التي تجرى مرة كل 5 سنوات حزب العمل الحاكم وأحزاب ائتلافية صغيرة.

يذكر أن الانتخابات التي يترشح فيها الزعيم الكوري الشمالي، يتنافس فيها مرشح واحد فقط عن كل منطقة انتخابية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن من بين المرشحين عسكريون ومثقفون ومزارعون وعمال يدعمون جهود التنمية الوطنية للزعيم الكوري الشمالي وأيدلولوجيته وزعامته.

المصدر : الأناضول + يونهاب