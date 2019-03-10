الكويت – توجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالنقد إلى برنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة “النهار”.

وقالت: “في برنامج قاعدة تقدمه الإعلامية اللبنانية الجميلة راغدة شلهوب إسمه “قطعوا الرجالة… لا والله ينقطعوا النسوان اللي إنت جايبتهم يا راغدة”.

وأعربت عن شعورها بالملل بسبب تكرار استضافة البرنامج لبعض الضيفات، معلقة: “صاير البرنامج إنها تجيب المشاهير اللي عندهم خصومة مع الرجل. أنا مليت من ريم البارودي”.

ولفتت إلى أن الممثلة المصرية باتت تظهر في الكثير من البرامج وتذكر الفنانين أحمد سعد وسمية الخشاب.

وتوجهت إليها بالقول: “أحمد سعد جرّب يموت وكتب مذكراته قبل الموت وإنت ما عندك غير أحمد سعد وسمية الخشاب”.

وأبدت إعجابها بحلقة الفنانة المصرية سما المصري، معتبرة أن ريم البارودي تحفظ تصريحاتها عن ظهر قلب.

وتابعت: “أنا ما عاد أركز مع ريم… خلاص حفظنا”، مضيفة أن سما “إنسانة مثقفة جداً ومحاورة جيدة”.

وختمت: “ريم البارودي خلاص يا ملوك الإعلام في مصر كفاية ريم البارودي. ما فيش ضيوف؟”.

وسائل اعلام كويتية