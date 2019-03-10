توضيح أمريكي بخصوص محاولة دبلوماسي نقل قذيفة هاون في رحلة متجهة من موسكو إلى نيويورك

توضيح أمريكي بخصوص محاولة دبلوماسي نقل قذيفة هاون في رحلة متجهة من موسكو إلى نيويورك

الولايات المتحدة – أعلن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية أن قذيفة الهاون التي تم العثور عليها، أمس السبت، في حقيبة موظف السفارة الأمريكية بموسكو، لا تمثل أي خطر.

وقال: نعلم بالحادث الذي وقع في مطار شيريميتيفو بموسكو بشأن موظف السفارة الأمريكية”.

وأضاف: “تمت تسوية هذا الوضع، وسمحوا للموظف بمغادرة الأراضي الروسية بعد مصادرة هذا الجسم من حقيبته”.

وتابع: “لم يكن هناك أي خطر بالنسبة للركاب”.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، بالعثور على قذيفة هاون مزودة بمفجر ودون متفجرات بداخلها، في حقيبة موظف للسفارة الأمريكية في روسيا. ووصفت الوزارة هذا الحادث بأنه محاولة لتنظيم استفزاز على متن وسيلة النقل.

وأفادت الوزارة أيضا بأن هذا الموظف مرتبط بشكل مباشرة بالقوات المسلحة الأمريكية، مضيفة أنه كان يغادر روسيا بعد انتهاء رحلة عمل وكان يؤكد أنه اشترى قذيفة الهاون الفارغة ليضمها إلى “مجموعته الخاصة”، (أي أنه من هواة جمع مقتنيات من هذا النوع!).

المصدر: نوفوستي