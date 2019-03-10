ليبيا – كشفت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية عن رصد أول حوت نوع “Minke Whale” على شواطئ ليبيا بعدما وجد على شاطئ أم الخنفس الواقعة شرق مدينة سرت.

الجمعية بيّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الحوت الشهير وجد عالقاً بأحد شباك الصيادين الذين كانوا في المنطقة.

وأشارت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية إلى أن الحوت الضخم الذي يبلغ طوله 3.36 متر نفق بعد أن فشل الصيادون في إنقاذه من شباك الصيد التي علق بها.

وقالت إن فرقاً مختصة تابعة لها توجهت إلى موقع تواجد الحوت على الشاطئ فور تبليغ أحد الصيادين عنه وقامت بتشريحه بعد أن وجدته نافقاً وأخذت عينات من أجزاء مختلفة منه لتجميعها.

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