ليبيا – بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي غسان سلامة آخر التطورات في ليبيا.

المشير حفتر ناقش مع المبعوث الأممي بحسب صحيفة العنوان وضع حد للفترة الإنتقالية في ليبيا وفقاً لتفاهمات لقاء أبوظبي الذي جمعه برئيس الرئاسي فائز السراج .

وأكد المشير حفتر على أن الجيش مستعد للوفاء بواجباته وتأمين الانتخابات المقبلة بما يضمن سيرها بسلاسة ونجاح ، وفقاً لذات الصحيفة .

وختمت العنوان مؤكدة بأن القائد العام وجه دعوة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة لزياته بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الأربعاء المقبل .

المرصد – متابعات