ليبيا – بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن اليوم الأحد مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا فينتشنزو تاليافيري العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل البعثة في ليبيا.

العميد مازن تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى الجهود التي تبذل من أجل الدفع والارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة ، مبيناً أهمية التنسيق مع كافة المنظمات الدولية ومن بينها بعثة الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى حصر وتبويب كل الدعم المقدم من المجتمع الدولي.

ومن جانبه، إستعرض رئيس بعثة الاتحاد الأوربي أوجه التعاون والدعم الذي قدم في الفترة السابقة ، مؤكداً على أهمية التنسيق مع السلطات الليبية بهذا الخصوص.

ولفت رئيس البعثة إلى أن عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام.

واتفق المجتمعون علي ضرورة التنسيق وتقنين الدعم وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون مخرجات عمل البعثة يتوافق مع متطلبات وزارة الداخلية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه الاتفاق المشترك.

هذا وحضر الإجتماع كل من رئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء العقيد أبو ربيع سليمان الباروني ومن البعثة أي فلوكون رئيس قسم العمليات بالبعثة ويورغن اورول رئيس قسم إنفاذ القانون إلى جانب منصور المسلاتي مستشار البعثة للعلاقات والتعاون بالبعثة

