إسبانيا – بات مستقبل المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، في ريال مدريد مرتبطا بمن سيتولى الإدارة الفنية للنادي الملكي، بدلا من المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري المتوقعة إقالته.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن قائد الريال سيرحل لا محال عن الفريق في حال تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب “الميرينغي”.

وأوضحت الصحيفة، أن راموس ينظر بشكل سلبي لفكرة عودة المدرب مورينيو البالغ من العمر 56 عاما لتدريب الريال، حيث أن علاقة الثنائي شهدت توترا وخلافات عدة، عندما كان مورينيو يشرف على تدريب الريال في ولايته الأولى، خلال الفترة بين العامين 2010 و2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس يراقب تطورات وضع راموس، وسيحاول التعاقد معه إذ تولى مورينيو قيادة الريال.

وينتظر أن يقيل الريال مدربه سولاري خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب النتائج المخيبة الأخيرة للفريق، ويبرز بين المرشحين لتولي المنصب كل من مورينيو، والفرنسي زين الدين زيدان.

تجدر الإشارة إلى أن راموس انضم إلى “لوس بلانكوس” عام 2005 قادما من إشبيلية، وتوج مع الفريق بعدة ألقاب محلية وقارية.

المصدر: matchtv.ru