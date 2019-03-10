الولايات المتحدة – في حادث فريد أيقظ روبوت في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عجوزا مريضا في قسم العناية المركزة من النوم ليبلغه أن أيامه معدودة وهو سيفارق الحياة قريبا بسبب مرض رئة فتاك.

ودخل الروبوت في مركز Kaiser الطبي في سان فرانسيسكو قسم العناية المركزة في ساعة متأخرة وفيه شاشة أبلغ من خلالها المريض البالغ من العمر 97 عاما المدعو إرنيستو كوينتانا بالتشخيص المتشائم.

وفارق الرجل الحياة بعد يومين من بقائه في المستشفى.

وأعربت عائلة العجوز المريض عن صدمتها واحتجاجها على هذا الأسلوب، مشددة على أن هذه الوسيلة كانت مقبولة لو كانت الأنباء جيدة، لكن حين يدور الحديث عن الوفاة القريب فيجب أن يأتي هذا الخبر الصادم على لسان إنسان لا روبوت.

ودافعت إدارة المستشفى عن هذا الأسلوب المثير للجدل، مشيرة إلى أن طبيبا سبق أن زار المريض في صباح ذلك اليوم.

واكتسب استخدام الروبوتات شعبية كبيرة في مختلف مستشفيات العالم.

المصدر: إندبندنت + أسوشيتد برس