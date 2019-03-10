ليبيا – قال مهندس في حقل الشرارة النفطي في تصريح أمس السبت لوكالة “رويترز” للأنباء إن إنتاج الحقل من النفط الخام ارتفع إلى نحو 180 ألف برميل يومياً.

وكالة رويترز أشارت إلى أن إنتاج حقل الشرارة النفطي قد بلغ 135 ألف برميل يوم الخميس الماضي ليستأنف عملياته بطاقة إنتاجية تبلغ الـ315 ألف برميل يوم الاثنين الماضي بعد أن ظل مغلقا منذ ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن مؤسسة النفط قد رفعت حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد سيطرة وحدات الجيش التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على الحقل وسلمته لحرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة بعد إخراج المسلحين التابعين لرئاسة اركان الوفاق من الحقل .