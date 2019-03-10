موسكو – خرج فريق سبارتاك بفوز ثمين من ملعب جاره دينامو (1-0)، في “ديربي” العاصمة موسكو، الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين سبارتاك موسكو بالفضل في انتصاره لمدافعه غيورغي دجيكه، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، بحلول الدقيقة الـ 16 من زمن الشوط الأول.

ورفع سبارتاك موسكو، رصيده عقب هذا الفوز، إلى 32 نقطة، وانفرد بالمركز الرابع بانتظار نتائج المباريات الأخرى. بينما يحتل دينامو موسكو، حتى الآن، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة.

المصدر: “МАТЧ ТВ”