ليبيا – أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أمس السبت أنه في إطار الاستعداد لإعادة تشغيل المجمع الصناعي نجحت الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسلامة والبيئة من تشغيل منظومة مياه الاطفاء بالكامل.

الشركة أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن جميع منظومات الاطفاء بالمجمع الصناعي تعتبر جاهزة، مثمنةً جهود جميع المستخدمين الذين ساهموا في هذا العمل.

يشار إلى أن منظومة الاطفاء في شركة رأس لانوف قد تعرض جزء منها خلال المعارك في منطقة الهلال النفطي ضد مسلحي آمر حرس المتشآت النفطية السابق التابع للرئاسي إبراهيم جضران والجماعات الارهابية.