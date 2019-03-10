ليبيا – حذّرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بصحة الوفاق اليوم الأحد من استخدام منتج دوائي مغشوش مستخدم لعلاج “اللوكيميا” ومتداول في كلاً من أوروبا وأمريكا وآسيا.

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج نوّه في تعميم له بأن قسم مراقبة الأدوية المغشوشة بمنظمة الصحة العالمية من استخدام الصنف (ICLUSIG 15mg,45mg)( أرقام التشغيلة PR072875, PR0834170, 25A19E09) لاحتوائه على الـ (PARACETAMOL) بدلاً عن المادة الفعالة (PONATINIB).

وكشف التعميم الموجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية أن شركتي INCYTE و TAKEDA قد أكدتا عدم توافق أرقام التشغيلات الخاصة بالصنفين مع سجلات التصنيع الأصلية ما يعني أن الشركتان لم تقوما بتصنيع الصنفين.

وطالب مدير إدارة الصيدلة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وضرورة الانتباه من استخدام المنتج الدوائي المغشوش والتواصل مع الإدارة إن وجد حرصاً على سلامة المرضى وتعزيزًا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق.