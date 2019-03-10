الشائبي قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن تسجيل إصابة حالة بمرض الملاريا داخل بلدية أبوسليم إن ذلك يعكس الحاجة الملحة إلى أن تتبني وزارة الحكم المحلي تنفيذ برامج وخطط وطنية مستدامة لتعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل بدلاً عن انتشارها الذي سيخلف تكاليفاً باهظة.

وأشار الشائبي إلى أهمية أن يضم الهيكل التنظيمي للبلديات كوادر متخصصة في علم الحيوان أو علم الحشرات وتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الصحة إلى جانب أهمية وجود معامل للكشف عن نواقل الأمراض داخل البلديات.

وكشف المدير السابق لإدارة مكافحة الأمراض المشتركة عن إعداد مقترح خلال عامي 2015-2016 للرفع من قدرات البلديات في الاستعداد لمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل ،لافتاً إلى أن تأهيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض لعدد 10 متدربين وطنيين متخصصين في تجميع وتعريف البعوض للمساهمة في تنفيذ أي برنامج تدريبي يخص البلديات،مؤكدًا في الوقت ذاته على وجوب مكافحة البعوض قبل ظهوره بالاعتماد على مواسم ظهوره والظروف المناخية.

واعتبر الشائبي أن تعاون قطاعات أخرى كالداخلية والدفاع هو تعزيز للعمل المشترك بين القطاعات المختلفة للدولة في مكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع.

يُشار إلى أن الأمراض المنقولة بالنواقل 17% من العبء العالمي التقديري لجميع الأمراض المعدية وهي تشمل “حمى الضنك وداء شاغاس والشيكونغونيا وداء المثقبيات وداء الفيلاريات والملاريا وداء البلهارسيات والحمى الصفراء”.