القدس – أظهر شريط فيديو ضابطا في الشرطة الإسرائيلية وهو يطأ سجاد مصلى باب الرحمة بحذائه، رافضا دعوات المتواجدين في المسجد لخلع الحذاء وعدم استفزاز مشاعر المسلمين.

ووثق الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، الضابط الإسرائيلي، وهو يصر على التجول في أركان المسجد، بدعوى تفقده.

وبدا الضابط مغتبطا بفعلته، وطلب من المتواجدين إزالة السجاد من أمامه ولكنه في الوقت ذاته واصل السير على السجاد متحديا دعوات المتواجدين لعدم مواصلة استفزازهم.

ومنذ اندلاع أزمة مصلى باب الرحمة، تواجدت دوريات للشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد بشكل مستمر دون أن تدخله، ويكتفي عناصرها بالنظر إلى المسجد من مدخله، ولكن الضابط الذي تم تصويره يوم السبت، أصر على دخول المسجد وعدم خلع حذائه.

المصدر: وكالة “معا”