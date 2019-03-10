نيويورك – تعرضت طائرة تابعة للخطوط التركية، لمطب هوائي قبيل هبوطها في مطار نيويورك، ما أدى إلى إصابات طفيفة لدى بعض الركاب.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الخطوط الجوية التركية، الأحد، أن 28 راكبا واثنين من أفراد طاقم الطائرة المنطلقة من إسطنبول، تعرضوا لإصابات خفيفة.

ولفت البيان، إلى أن 18 من الركاب المصابين غادروا المستشفى، فيما تتواصل الفحوصات اللازمة لبقية الجرحى.

وشدد على أن الخطوط الجوية التركية، تتابع عن كثب الوضع الصحي للمصابين.

وواجهت الطائرة التي كانت متجهة من اسطنبول إلى نيويورك في رحلة رقم “TK 01″، مطبا هوائيا مباغتا، أثناء اقترابها من ساحة مطار نيويورك.

الأناضول